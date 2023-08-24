Beyoğlu'ndaki 5 Katlı Otelden Yangın Çıktı

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 5 katlı otelde yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı otelin çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan çıkan alevler kısa sürede binanın yan tarafına sıçradı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Paniğe kapılan oteldekiler ise hızla tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü.

"HERKES DIŞARIYA ÇIKTI"

Mahalle sakini Mustafa Arslan "Biz yan taraftaydık. Bir anda patlama oldu. Hemen oteli boşalttık. Herkes dışarıya çıktı. Şuan otelde kimse yok. Yangın çıkan oteldeki herkes yabancıydı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı" dedi.