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Beyoğlu'nda Otel Odasında Tartışma: Kadın Öldü, Şüpheli Gözaltında

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Beyoğlu'nda, otel odasında tartıştığı sevgilisi M.A.'yı darbetmekle suçlanan M.E. gözaltına alındı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A., hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken otel personeli tarafından yakalandı. Olay sonrası otelin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendi.

Beyoğlu'nda, otel odasında tartıştığı sevgilisini darbedip ölümüne neden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki otelde kalan yabancı uyruklu M.A. ile erkek arkadaşı M.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle odada tartışma yaşandı.

Tartışanın kavgaya dönüşmesiyle kadını darbettiği iddia edilen M.A, otelden uzaklaşmaya çalışırken sesleri duyan personel tarafından yakalandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince hastaneye götürülen M.A, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis şüpheli M.E'yi gözaltına aldı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüpheli ile hayatını kaybeden kadının 3 yıldır sevgili oldukları ve aralarında kavga çıktığı anlaşıldı.

Öte yandan, olay sonrası katil zanlısı sevgilinin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, M.E'nin kaçmaya çalışırken, otel çalışanı tarafından yakalanması yer aldı.

Ayrıca yapılan kontrollerde otelin ruhsatının olmadığı belirlenerek, belediye ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Politika Olaylar Beyoğlu Güncel Hukuk

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