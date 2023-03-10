Beyoğlu'nda otelde çıkan yangın söndürüldü
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Beyoğlu'nda bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Beyoğlu'nda bir otelin çamaşırhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir otelin çamaşırhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen bazı otel çalışanları da sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel