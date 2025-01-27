Üye Girişi
Haberler
Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın

Ne oluyor bu otellere? Bu sefer inşaatta yangın çıktı
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat

Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş

Beyoğlu'nda Otel Saunasında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Otel Saunasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'ndaki bir otelin saunasında çıkan yangın, çalışanların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bazı müşteriler tedbir amaçlı dışarı çıkarıldı.

Beyoğlu'nda, bir otelin saunasında çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin alt katlarındaki sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otel çalışanlarının müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Bazı müşteriler tedbir amaçlı binanın dışına çıkartıldı.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de otelde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
img

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında dev anlaşma!
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Talisca resmen Fenerbahçe'de!
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.