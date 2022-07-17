Beyoğlu'nda otel odasından sahte dolar atan kişi yakalandı İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasından sahte dolar attığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. İstanbul Beyoğlu'nda kaldığı otel odasından sahte dolar attığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi üzerindeki bir otelde kalan Filistin uyruklu İsrail vatandaşı M.A.G.B. elindeki sahte dolarları dışarı saçtığıyla ilgili görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ve "parada sahtecilik" suçlarıyla ilgili başlattığı çalışma sonucu şüpheliyi kaldığı otelde gözaltına aldı. Ekipler odada yaptığı incelemede üzerinde "sahte" ibaresi olan 12 dolar ele geçirdi. Öte yandan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi. AA / Emrah Gökmen - Güncel Güncel Haberler

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