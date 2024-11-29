Beyoğlu'nda Otel Çatısında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bir otelin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asmalı Mescit Mahallesi Balyoz Sokak'ta bir otelin çatısındaki jeneratörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otelde konaklayan müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.