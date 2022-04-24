Beyoğlu'nda sofralar kuruldu, sokak iftarına bine yakın vatandaş katıldı

BEYOĞLU, İSTANBUL (Haberler.com) - Tüm Müslümanların dört gözle beklediği Ramazan ayında sokaklar iftar masalarıyla donatıldı. Bu kapsamda Beyoğlu'nda Hüseyin Ağa Mahalle Muhtarı Lütfü Akın'ın organize ettiği sokak iftarına bine yakın insan katıldı.

ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM İŞTİRAK ETTİ

Halas Sokak'ta düzenlenen iftar yemeğine katılım sağlayanlar arasında Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Melih Yiğin, Beyoğlu İlçe Emniyet Ekipler Amiri Seyid Efe, Beyoğlu Belediyesi'nin meclis üyeleri Reyhan Meral, Mahsun Öz, Erdoğan Uğurlu, İBB Meclis üyesi Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney, Tüm İstanbul Muhtarlar Federasyon Başkanı ve Siyavuş Paşa Mahalle Muhtarı Selami Aykut Beyoğlu'nun yanı sıra 45 mahalle muhtarı, kanaat önderleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.

İftar sofrasının sokağın bir ucundan diğer ucuna kadar uzanmasıyla ortaya eski Ramazanları hatırlatan görüntüler çıktı.

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