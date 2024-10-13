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Beyoğlu'nda Öğrenciler Arasında Kavga

Beyoğlu'nda Öğrenciler Arasında Kavga
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Beyoğlu'nda iki grup, bilinmeyen bir sebepten dolayı tekme ve yumruklarla kavga etti. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi.

BEYOĞLU'nda iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tekme ve yumruklarla kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, grupları çevredekiler ayırdı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta iki grup henüz bilinmeyen nedenle tekme ve yumruklarla kavga etti. Lise öğrencisi oldukları düşünülen iki grubun kavgası çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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