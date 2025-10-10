Haberler

Beyoğlu'nda Motosikletli Şüpheli Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosikletli bir şüpheli, güvenlik kameralarının yardımıyla yakalandı. Şüpheli, motosikletini park ettikten sonra ruhsatsız silahını çöpe sakladı.

Beyoğlu'nda denetim sırasında polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim'de Beyoğlu'nda sabit yol uygulaması yaptı.

Uygulama sırasında motosikletli şüpheli, "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Zanlının peşinden giden yunus polisleri, motosikleti terk edilmiş halde buldu.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin motosikleti park ettikten sonra belindeki silahı da çöpe sakladığını belirledi.

Hacı Ahmet Mahallesi'nde polis ekiplerince gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri süren zanlının ruhsatsız olduğu belirlenen silahı da bulundu.

Şüphelinin motosikletini park ettikten sonra silahını çöpe saklayıp kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
