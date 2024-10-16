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Beyoğlu'nda Motosikletli Kaçış ve Silah Ele Geçirildi

Beyoğlu'nda Motosikletli Kaçış ve Silah Ele Geçirildi
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Beyoğlu'nda polis ekiplerinin şüpheli motosikletli bir kişiyi takibe alması sonrası yaşanan kovalamacada, 2 ruhsatsız tabanca ve çelik plaka ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı, biri tutuklandı.

BEYOĞLU'nda polis ekipleri şüphelendikleri bir motosikleti takibe aldı. Motosiklet sürücüsü kaldırımda bulunan 2 kişinin yanına yaklaştığı sırada polis ekiplerini farketti. Polisten kaçan motosiklet sürücüsü ve kaldırımdaki 2 kişi yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelilerle birlikte 2 adet ruhsatsız tabanca ile vücutlarında çelik plaka ele geçirildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, rutin denetim yaptıkları sırada şüpheli bir motosikletliyi takibe aldı. Kaldırımda bekleyen 2 kişinin yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerini farkedince kaçmaya başladı. Kaldırımdaki iki kişinin de kaçması üzerine yaşanan kovalamacanın ardından 3 kişi gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, gözaltına alınan E.T., V.Ö. ve E.D.'nin üst aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek ve vücutlarında 2 adet çelik plaka ele geçirildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilenlerden E.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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