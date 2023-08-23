Beyoğlu'nda motosikletli 2 "torbacı" yakalandı

Beyoğlu'nda "torbacı" diye tabir edilen motosikletli 2 uyuşturucu madde satıcısı polis ekiplerince yakalandı.

Beyoğlu'nda "torbacı" diye tabir edilen motosikletli 2 uyuşturucu madde satıcısı polis ekiplerince yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sururi Mehmet Efendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mahallede devriye görevi yapan ekipler, iki kişinin plakasız motosikletle sokağa girdiğini gördü.

Motosikletin arka koltuğundaki şüpheli, polisi fark edince elindeki uyuşturucu dolu paketi yere atarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsü T.G. ile diğer şüpheliyi gözaltına aldı. T.G'nin "kasten yaralama" ve "hırsızlık"tan 27 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Yere atılan paketteki satışa hazır 30 parça marihuana ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

T.G. tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.G'ye ayrıca 8 bin 721 lira idari para cezası kesildi.

Bu arada, şüphelilerin polis tarafından fark edildikten sonra kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.