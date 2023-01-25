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Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

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Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda motosikletle kapkaç yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler, 20 Ocak'ta farklı saatler arasında yaşanan kapkaç olaylarının aydınlatılması ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerinde, bir şüphelinin plakasız motosikletle cadde üzerinde tek başına yürüyen kadınların arkasından hızla gelip ellerinde bulunan çantaları kapkaç yöntemiyle aldığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin eşkalini belirledikten sonra Talimhane ve Tarlabaşı'nda kapsamlı saha çalışmaları yaptı. Olayın yaşandığı gün motosikletiyle seyir halinde olan şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin üst ve motosikletinde yapılan aramada bulunan müştekilere ait cep telefonu ile dizüstü bilgisayar da sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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