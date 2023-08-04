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Beyoğlu'nda Motosiklet Sürücülerine Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde, ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask kontrolü yapıldı. Denetimde arama kararı bulunan bir sürücü gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Ruhsat, plaka, muayene, trafik sigortası ve kask denetiminin yapıldığı uygulamada, hakkında daha önceden arama kararı bulunan bir sürücü gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda motosiklet sürücülerine yönelik yapılan asayiş uygulamasına gece bekçileri de destek verdi. Yapılan uygulamada, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri yoldan geçen motosikletli sürücüleri tek tek yol kenarına çekerek denetlemede bulundu. Denetleme esnasında daha önceden hakkında arama kararı bulunan Erkan Çakar isimli şahıs tutuklanarak gözaltına alındı. Denetleme gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Beyoğlu Güncel Haberler

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