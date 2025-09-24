Beyoğlu'nda Motosiklet Kazası: Yola Dökülen Yağ Nedeniyle Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi

BEYOĞLU'nda yola dökülen yağ nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet kaza yaptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Okmeydanı'ndan Kasımpaşa istikametindeki motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye götürüldü. Kazanın ardından motosikletliye yardım eden sürücü, "Yola yağ dökülmüş, bu yüzden kaymış. Motor da olsa, araba da olsa burada kaza yapar. Yapacak bir şey yok" dedi. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.