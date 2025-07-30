Beyoğlu'nda Mobilya Dükkanına Silahlı Saldırı

Beyoğlu'nda Mobilya Dükkanına Silahlı Saldırı
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Beyoğlu'nda motosikletle giderek bir mobilya dükkanına silahlı saldırı düzenleyen iki kişi, haraç istemiş. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

BEYOĞLU'nda motosikletle caddede ilerleyen 2 şüpheli, mobilya dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Motosikletin başında 4 saat bekleyen polis, kar maskeli 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin iş yeri sahibinden haraç istedikleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Temmuz Salı günü saat 04.00 sıralarında Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde motosikletle sokakta ilerleyen 2 şüpheli, mobilya dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından iş yeri sahibi B.P.'nin (56) ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin geliş ve gidiş istikametindeki tüm kamera görüntülerini inceleyen polis, motosikletin park edildiği yeri tespit etti. Motosikletin başında 4 saat bekleyen polis, bu sırada sokağa gelen şüphelileri yakaladı.

MOBİLYACIDAN HARAÇ İSTEMİŞLER

Şüpheliler R.T.M. (27) ve S.Y.E.'nin (19) üst aramasını yapan polis, şüphelilerin üzerinde saldırı sırasında kullandıkları kar maskesiyle, 13 adet mermi ele geçirdi. Ayrıca olayda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma' ve, 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırının haraç meselesi nedeniyle düzenlendiği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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