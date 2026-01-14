Haberler

Beyoğlu'nda metruk binanın duvarı çöktü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Beyoğlu'nda metruk bir binanın yola bakan duvarı sabah saatlerinde çöktü. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, olası yaralanmalara karşı arama çalışması başlattı. Duvarın yıkılışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu'nda metruk halde bulunan binanın duvarı çöktü. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın yola bakan duvarı çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde binanın metruk olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri, yıkılan duvarın altında kalan olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı. Duvarın üst kısmında bulunan kalıntıların yeniden yıkılma riskine karşı sokak, polis ekiplerince şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Taş duvarın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

