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Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı
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Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi Balabanbey Çıkmazı'ndaki 2 katlı metruk ahşap binada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Kısmen çökme yaşanan binadaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel

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