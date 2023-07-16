Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

BEYOĞLU'nda iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sırasında, binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.

Yangın, Kadı Mehmet Efendi Mahallesi Akbaba Yokuşu sokakta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Söndürme çalışmaları sırasında binanın ön bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle, sokak bir süre araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mahalle sakini Yaşar Kellecioğlu "Polise ve belediyeye şikayet etmemize rağmen bir türlü önlem alınmadı. Bugün de aynı kazayı mahallemizin köşesindeki metruk binada yaşıyoruz. Buranın yıkılmasını istedik ama yıkmadılar. Özellikle muhtarımıza sitemim var. Belediye başkanımıza sitemim var ama nedense yapılmıyor. Şimdi de orası yandı. Burası da belediyeden izin alındı yapılacak. Eğer yapılmazsa burası da yanacak.Kasımpaşa'nın sorunu metruk binaların temizlenmesi. Yangın büyük bir ihtimalle uyuşturucu kullananlardan. Kimsesiz oldukları için her yere giriyorlar. Buraya girenleri şikayet etmiştik yine girdiler. Üzülüyoruz yazık." dedi.