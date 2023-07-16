Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı
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Beyoğlu'nda bulunan iki katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sırasında binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.
BEYOĞLU'nda iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sırasında, binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel