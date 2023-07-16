Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda bulunan iki katlı metruk binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sırasında binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.