Üye Girişi
Haberler

Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda Kadı Mehmet Efendi Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları sırasında binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.

BEYOĞLU'nda iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sırasında, binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title