Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda Kadı Mehmet Efendi Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, söndürme çalışmaları sırasında binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.

BEYOĞLU'nda iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sırasında, binanın ön bölümünde çökme meydana geldi.