Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın Çıktı

BEYOĞLU'nda 5 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Beyoğlu Kocatepe mahallesi Abdülhakhamit Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında 5 katlı metruk binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Görgü tanığı Umut Gözetir, "Biz bu sokakta esnafız. İş yerimi kapattım tam eve gidiyordum. Baktım bu binanın tepesinden dumanlar çıkıyor. Hemen itfaiyeyi aradım. İtfaiye geldi şu anda müdahale ediyor. Bildiğim kadarıyla metruk boş bir bina, kimse yok binada" şeklinde konuştu. Başka bir çevre sakini ise, "Bazen kimsesizler gelip kalıyor burada ama şuan kimse var mı bilmiyoruz" dedi.