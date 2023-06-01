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Beyoğlu'nda Metruk Binada Korkutan Yangın

Beyoğlu'nda Metruk Binada Korkutan Yangın

Güncel Haberler

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak'ta bulunan 3 katlı metruk bir binada yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olaya, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınıp söndürülürken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Beyoğlu Güncel Haberler

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