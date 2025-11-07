Beyoğlu'nda Metruk Binada Kısmi Çökme

BEYOĞLU'nda 2 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın bulunduğu sokak güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi. Binadan gelen seslerle birlikte kısmı çökme yaşanması üzerine çevredekiler belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme yaşanan metruk binada inceleme yapan ekipler, ölen ya da yaralananın olmadığını belirledi. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Binanın akıbetinin yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı öğrenildi.