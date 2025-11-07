Beyoğlu'nda Metruk Binada Çökme Meydana Geldi
Beyoğlu'nda Tomtom Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk bir binanın iç kısmında kısmi çökme meydana geldi. Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi.
Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'taki iki katlı metruk binanın iç kısmının bazı bölümleri çöktü. Ahşap binanın üst kısmı da hafif yana kaydı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerce binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.
Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.
Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel