Beyoğlu'nda Metruk Binada Çökme Meydana Geldi

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Tomtom Mahallesi Ordu Ağası Sokak'taki iki katlı metruk binanın iç kısmının bazı bölümleri çöktü. Ahşap binanın üst kısmı da hafif yana kaydı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerce binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri de binanın yıkılma tehlikesine karşı sokağı trafiğe kapattı.