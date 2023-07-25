Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Korkuya neden olan çökmede herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda gece saatlerinde metruk bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Korkuya neden olan çökmede herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay gece saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Yemeniciler Caddesi'nde gerçekleşti. Metruk bir binada bilinmeyen bir nedenle çökme gerçekleşti. Çökme çevrede gürültüye sebep oldu. Yaşanan çökmenin ardından olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri gelirken daha sonra bu ekiplere AFAD ve İstanbul itfaiyesine bağlı köpekli arama ekibi de katıldı. Polis ekipleri olay yerinde şeritlerle güvenlik tedbirleri alırken itfaiye ve AFAD ekipleri çöken duvarların enkazı altında arama kurtarma çalışması yaparak göçük altında kalan bir canlı olup olmadığını kontrol etti. Yapılan çalışmalarda herhangi bir canlıya rastlanmadığı öğrenildi. İtfaiyeye bağlı K9 köpeği de göçük altında insan arama çalışmalarına katıldı. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.