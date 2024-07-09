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Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor

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Beyoğlu'nda kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın sırasında binada patlama meydana geldi ve 2 kişi dumandan etkilendi. İGDAŞ ekipleri tedbir amaçlı doğal gaz hattını kapattı.

Beyoğlu'nda 5 katlı metruk bir binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ömer Avni Mahallesi Saray Arkası Sokak'taki kullanılmayan bir binanın 3. ve 4. katlarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binada patlama meydana geldi.

Bunun üzerine polis, sağlık ve İGDAŞ ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri de olay yerine sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışma başlatılırken, binada bulunan ve dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İGDAŞ ekiplerince sokaktaki doğal gaz hattı tedbiren kapatıldı. Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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