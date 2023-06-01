Beyoğlu'nda Metruk Binada Çıkan Yangın Söndürüldü

Beyoğlu'nda üç katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Şehit Muhtar Mahallesi Nefti Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.