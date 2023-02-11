Beyoğlu'nda metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap metruk binada çıkan yangın kısa sürede yanında bulunan 2 binaya da sıçradı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin uğraşı sonucu söndürüldü.

Olay, bugün 11: 00 sıralarında Kadı Mehmet Mehmet Efendi Mahallesi, Kurt Çelebi Cami Sokak'ta meydana geldi. Üç katlı ahşap metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü ve yan tarafta bulunan biri metruk iki binaya sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülürken, olay nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Çocukluğunun geçtiği binayı yanarken görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Çocukluğunun geçtiği binanın yandığını gören Hanife Ötenkuş, gözyaşlarına hakim olamayarak; "Ben arka sokakta oturuyorum. Annemle babamın evi. Çocukluğumuzun geçtiği, gelin olarak çıktığım evim yandı. Evde yemek yaparken dumanları gördüm. ve dedim tamam, evimiz gidiyor. Koşarak buraya geldim. Çok üzgünüm. Çocukluğum gitti" şeklinde konuştu.

"Aşağıdan binanın alev aldığını görüp komşulara haber verdim"

Binanın alevler içinde yandığını ilk görenlerden biri olan Hatice Emine Şengül ise dumanları gördükten hemen sonra itfaiyeye haber verdiğini belirterek "Ben aşağı sokaktan geliyordum. Aşağıdan binanın alev aldığını görüp komşulara haber verdim. Herkese arabaları çekmesini söyledim. İtfaiyeye komşularımız ve yoldan geçenler haber verdi. Binada kimse yaşamıyordu. Bizim komşumuzun evinin yanındaki boş ev yandı" dedi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ediyor. - İSTANBUL