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Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü

Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü
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Beyoğlu'nda Sütlüce Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bir binanın bir kısmı, yoğun yağışların ardından çöktü. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak düşen parçaların bulunduğu sokakta trafiği kapattı.

Beyoğlu'nda 2 katlı metruk binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Sütlüce Mahallesi Elif Efendi Sokak'taki 2 katlı metruk binanın bir kısmı, etkili olan yağışın da etkisiyle çöktü.

Beyoğlu Belediyesince tehlikeli yapı olduğu gerekçesiyle sac levhalarla çevresi kapatılan binadan kopan parçaların bir kısmı yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binanın bulunduğu sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Binadan düşen parçalar nedeniyle trafiğe kapanan sokak, belediye ekiplerinin kepçe yardımıyla yolu temizlemesinin ardından trafiğe açıldı.

Binada kimsenin olmadığı öğrenilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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