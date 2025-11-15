Haberler

Beyoğlu'nda Metro İnşaatında Göçük: 5 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında meydana gelen iskele çökmesi sonucu 2 işçinin ilk müdahale ile çıkarıldığını, 3 işçinin ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çökmesi üzerine göçük alanında kalan 2 işçinin ilk müdahale sonucu, diğer 3 işçinin de ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Valiliğin açıklamasında, saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan metro şantiye alanında göçük meydana geldiği, olayın ardından bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Olayda iki işçinin göçük alanından ilk müdahale sonucu çıkarıldığı belirtilen açıklamada, "Göçükte kalan 3 işçi ise ekiplerin çalışması sonucu çıkarılmıştır. Yaralı olarak çıkarılan 3 işçi sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

