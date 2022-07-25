Beyoğlu'nda marketten 400 karton sigara çalan şüphelilerden 2'si yakalandı BEYOĞLU'nda, levyeyle kepenk kilidini kırarak girdikleri marketten 100 bin lira değerindeki 400 karton sigarayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı. BEYOĞLU'nda, levyeyle kepenk kilidini kırarak girdikleri marketten 100 bin lira değerindeki 400 karton sigarayı çalan 5 şüpheliden 2'si yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi'nde 3 Temmuz saat 05.45 sıralarında, otomobille marketin önüne gelen 5 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra levye yardımıyla kepenk kilidini kırarak içeri girdi. Piyasa değeri 100 bin lirayı bulan 400 karton sigarayı çalan şüpheliler, geldikleri otomobile binerek kaçtı. Olayın ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı güzergahı belirledi. Otomobilin Dereboyu Caddesi'ndeki bir otoparka girdiğini tespit eden ekipler, şüphelilerden Ü.D. ile A.A.'yı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA Kepenk kilidi kırılarak içeri girilen marketteki sigara hırsızlığı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin, ellerindeki demirlerle kepengi zorla açıp, içerideki sigaraları dışarı çıkararak araca götürmeleri ve otomobille olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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