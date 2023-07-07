Beyoğlu'nda Market Önünde Kadınları Taciz Eden Sanıklar Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda market önünde kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak marketi kurşunlayan iki sanığın tahliyesine karar verildi. İkinci duruşmada sanıkların tahliyesine karar veren mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.

BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın tahliyesine karar verildi.

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda 3 Ekim 2022 günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki sanık kaldırımda duran yabancı uyruklu kadınları taciz etti. Kadınlar korkarak çevredeki bir markete sığındı. Market sahipleri araya girerek önce sözlü olarak iki kişiyi uyardı. Bir süre sonra arbede yaşandı. Buradan ayrılan sanıklar silah alıp geri geldi ve market çalışanlarına ateş etmeye başladı. Sokakta bulunanlar sağa sola kaçışırken çalışanlar büfeye kaçarak dolabın arkasına saklandı. Olayda yaralanan olmazken saldırı kameralara yansıdı. Polis tarafından yakalanan sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak haklarında dava açılmıştı. İlk duruşmada, dükkan sahibi baba ve oğulları şikayetlerinden vazgeçmişlerdi.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat getirildiler. Şikayetçilerden Ahmet Kutluca duruşmada hazır bulundu. Savunması sorulan sanıklardan Abdulhamit Polat, "Tahliyemi talep ediyorum. 9 aydır yatıyorum, ailemi göremiyorum" derken, Ahmet Polat ise tahliyesini talep etti. Abdulhamit Polat'ın avukatı İlker Batu Erdoğan, "Müvekkilimin elinde herhangi bir silah yoktur. Müvekkilin hareketi şahsa yönelik değildir. Olayın oluş biçimi göz önüne alınarak tahliyesini talep ediyoruz. Ceza verilmesi halinde haksız tahrik indirimi yapılmalı" dedi.

İKİ SANIĞA DA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkla Ahmet Polat ve Abdulhamit Polat'ın tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme, dosyanın mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAME

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Ekim 2022 günü şikayetçilerin bir işyeri önünde bir kadınla tartıştıkları, şikayetçi Ahmet Kutluca'nın olaya müdahil olduğu anlatıldı. Şüpheli Ahmet Polat'ın "Sen kimsin, beni tanıyor musun? Ben Bozonun adamıyım, beni buradan çıkartamazsın. Seni öldürürüm, dükkanını yağmalarım, sana burada ekmek yedirmem" diyerek bira şişesini fırlatıp diğer şüpheliyle kaçtıkları belirtildi. Yaklaşık yarım saat sonra her iki şahsın yüzlerinde maskeyle geldikleri, şüpheli Ahmet Polat'ın elindeki silahla şikayetçi Kutluca'ya ateş ettiği, Kutluca'nın işyerine sığındığı, ancak şüphelinin ateş etmeye devam ettiği anlatıldı. Kamera kayıtlarından sanıklara yöneltilen suçlamaların doğru olduğu, olay yerinde 6 boş kovan ve kuru sıkı silah ve buna ait fişek bulunduğu, kurşunun işyeri önündeki su dolabına isabet ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Ahmet Polat'ın "Tehdit", "Mala zarar verme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 10 yıl 1 aydan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Diğer şüpheli Abdulhamit Polat'ın ise "Mala zarar verme" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 9 yıl 4 aydan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.