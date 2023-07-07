Beyoğlu'nda Market Önünde Kadınları Taciz Eden Sanıklar Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda market önünde kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak marketi kurşunlayan iki sanığın tahliyesine karar verildi. İkinci duruşmada sanıkların tahliyesi kararlaştırıldı.