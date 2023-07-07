Beyoğlu'nda Market Önünde Kadınları Taciz Eden Sanıklar Tahliye Edildi
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Beyoğlu'nda market önünde kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak marketi kurşunlayan iki sanığın tahliyesine karar verildi. İkinci duruşmada sanıkların tahliyesi kararlaştırıldı.
BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın tahliyesine karar verildi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmet Polat Güncel Haberler