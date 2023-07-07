Beyoğlu'nda Market Önünde Kadınlara Taciz İddiasıyla Tutuklanan Sanıklar Tahliye Edildi

Beyoğlu'nda market önünde kadınlara taciz ettikleri gerekçesiyle tutuklanan iki sanığın tahliyesine karar verildi. Sanıklar daha sonra maske takarak marketi kurşunladılar.

BEYOĞLU'nda market önündeki kadınları taciz ettikleri gerekçesiyle esnafla arbede yaşayan ve daha sonra maske takarak yeniden geldikleri marketi kurşunladıkları iddiasıyla tutuklanan iki sanığın tahliyesine karar verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ahmet Polat Güncel Haberler