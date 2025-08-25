Beyoğlu'nda Kurşunlama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Kurşunlama Olayında 1 Zanlı Tutuklandı
Beyoğlu'nda bir iş yeri ve çevresindeki 3 aracın kurşunlanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Olayın motosikletli şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yenişehir Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'ndeki bir iş yeri ve çevresinde park halinde bulunan 3 aracın kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda kasklı şüphelilerin motosikletlerle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheli O.M'nin (20) kimliğini tespit etti.

Şüphelinin cezaevinde bulunduğunun anlaşılması üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Beyoğlu ve Şişli'de tespit edilen 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, motosikletli şüphelilerin hareket halindeyken iş yeri ve önündeki araçlara doğru ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
