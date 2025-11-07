Beyoğlu'nda Kurşunlama Olayına İlişkin Operasyon: 7 Gözaltı

Beyoğlu'nda, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 18 yaşından küçük M.L.K, M.H. ve E.S. olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 2 çelik yelekle gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer'de 2 iş yeri ile 8 ev olmak üzere, toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 4 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda Zeytinburnu'ndan çalındığı tespit edilen motosiklet de ele geçirildi.

Toplam 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.