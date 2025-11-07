Haberler

Beyoğlu'nda Kurşunlama Olayına İlişkin Operasyon: 7 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda bir iş yerinin kurşunlanması üzerine düzenlenen operasyonda, suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar ve çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Beyoğlu'nda, bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan iş yerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen, 18 yaşından küçük M.L.K, M.H. ve E.S. olayda kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 2 çelik yelekle gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelileri yakalamak için Beyoğlu, Sultangazi ve Sarıyer'de 2 iş yeri ile 8 ev olmak üzere, toplam 10 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 4 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda Zeytinburnu'ndan çalındığı tespit edilen motosiklet de ele geçirildi.

Toplam 7 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Kadın gardiyana müstehcen videolu şantaj! CİMER'e bile mesaj yazmışlar
Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Dizi başına rekor ücret! En çok kazanan erkek oyuncu açıklandı
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Suat Kılıç'a açıkça sorduk: AK Parti'den ayrıldığınıza pişman mısınız?

Suat Kılıç'a yayında herkesin merak ettiği soruyu sorduk
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.