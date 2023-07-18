Beyoğlu'nda Kuran Kursunun Duvarında Patlama

Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı binanın bahçesinde patlama sesi duyuldu. Korkuyla kendilerini dışarı atan sokak sakinleri durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamanın binanın girişindeki kuran kursunun bahçeye bakan duvarının yakınında meydana geldiğini tespit eden polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ile bomba imha uzmanları, duvarda küçük çaplı hasar oluşturan patlamanın nedenini tespit edebilmek için çalışma yaptı. Polis yetkilileri patlamanın neden kaynaklanmış olabileceği hakkında açıklamada bulunmazken, olay yerinde ve çevresinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul