Beyoğlu'nda Kulübeye Kurşun Sıkan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Beyoğlu'nda Kulübeye Kurşun Sıkan 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Beyoğlu'nda bir kulübeyi kurşunlayan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın ardından polisin yaptığı çalışmalar sonucu kimlikleri belirlendi.

BEYOĞLU'nda bir kulübeyi kurşunlayan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille olay yerine geldiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi Malta Sokak'ta bulunan bir kulübe 16 Şubat'ta kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunladı. 5 el ateş ettikleri öğrenilen şüpheliler, beyaz renkli bir otomobille olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Kulübenin sahibi H.P.'nin polise verdiği ifadede kimseyle husumeti olmadığını, tehdit almadığını ve şüphelendiği kimsenin bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu beyaz renkli otomobilin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri otomobili takibe aldı. Saatlerce güvenlik kamera görüntüleri izlenerek şüphelilerin olaydan önce ve sonra gittiği yerler belirlendi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.Ç. (27), M.A. (29), M.S.B. (22) Beylikdüzü, Sarıyer ve Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Şüphelilerden İ.Ç.'nin 10, M.A.'nın 2, M.S.B.'nin ise 3 suç kaydı olduğu belirlendi.

Gasp Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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