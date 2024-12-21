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Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılığa İşlem: İki Kişiye Para Cezası

Beyoğlu'nda Korsan Otoparkçılığa İşlem: İki Kişiye Para Cezası
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Beyoğlu'nda, sürücülerden korsan otopark ücreti talep eden iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilere toplam 33 bin 495 lira ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

Beyoğlu'nda korsan otoparkçılık yaparak sürücülerden ücret talep ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 2 şüpheliye, para cezası da verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaköy'de iki şüphelinin sokakta araç park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti istediğini belirledi.

Ekiplerce dün yapılan operasyonda, şüpheliler E.G. ve E.K. gözaltına alındı.

Şüphelilere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taşıt yoluna trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, bırakmak, dökmek vb hareketlerde bulunmak" ve "yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları" maddelerinden 47 kez olmak üzere toplam 33 bin 495 lira ceza kesildi.

Öte yandan, şüpheliler hakkında, "kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan, park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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