Beyoğlu'nda kopyaladığı anahtarlarla evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Beyoğlu'nda daha önce çalıştığı konut kiralama şirketinde kopyaladığı anahtarlarla evlere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. Beyoğlu'nda daha önce çalıştığı konut kiralama şirketinde kopyaladığı anahtarlarla evlere girerek hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tomtom Mahallesinde evlere girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinde, konut kiralama uygulaması üzerinden dairelerin kiralandığı ve kiralama şirketinin eski çalışanlarından H.Ö'nün işten ayrılmış olmasına rağmen şirketin kiraladığı başka evlere giderek kiracılarla ihtiyaç sorma bahanesiyle irtibat kurduğunu belirledi. H.Ö'nün güvenlik kameralarından hırsızlık amaçlı bir eve girdiğini belirleyen polis genişlettiği çalışmalarda bu kişinin daha önce çalıştığı iş yerinde birçok evin anahtarını çoğaltarak dairelere girdiğini saptadı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Eyüpsultan'da 23 Şubat'ta düzenlediği operasyonda zanlıyı yakaladı. Evindeki aramada şüphelinin başka dairelere girerek çalmış olduğu birçok ziynet eşyası, el çantaları ve kopyalanmış anahtarlar ele geçirildi. Şüphelinin en son girdiği evden çaldığı 2 kol saatini sattığı Ü.T. isimli kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Bu kişilerden H.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe "evden hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ü.T. hakkında ise "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu Güncel Haberler

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