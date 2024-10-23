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Beyoğlu'nda köpek kedilere saldırarak birini öldürdü

Beyoğlu'nda köpek kedilere saldırarak birini öldürdü
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Beyoğlu'nda bir kişinin köpeği, dışarıda sokak kedilerine saldırarak bir kediyi öldürdü. Olayın ardından köpek sahibi gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı.

BEYOĞLU'nda, İsmet Ramazan Ş.'nin dışarıya çıkardığı köpeği, sokaktaki kedilere saldırıp öldürdü. Şikayet üzerine gözaltına alınan köpeğin sahibi serbest bırakıldı. İsmet Ramazan Ş.'nin ifadesinde, köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı. Saldırı anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 16 Eylül Pazartesi günü saat 20.30 sıralarında Kocatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet Ramazan Ş.'nin gezdirmeye çıkardığı köpeği bir anda sokak kedilerine saldırdı. Sokaktaki bir kişinin tekmelediği köpek, buna rağmen kediyi bırakmadı. Bir süre sonra köpeğin ağzından kurtulan yaralı kedi kaçarak uzaklaştı.

KÖPEK KEDİLERE SALDIRIP ÖLDÜRDÜ

Olaydan kısa süre sonra sokağa tekrar gelen İsmet Ramazan Ş.'nin köpeği kedilere saldırmaya devam etti. Diğer bir görüntüde ise köpek ağzıyla yakaladığı kediyi öldürdü. Köpek sahibi ise kedinin cansız bedenini, köpeğin ağzından çıkartarak kaldırıma bıraktı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

'KÖPEK İPİNİ KOPARIP SALDIRDI, BEN DE ÜZÜLDÜM'

Olayların ardından bir vatandaşın şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, köpeğin sahibi İsmet Ramazan Ş.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen İsmet Ramazan Ş. hakkında ifadesi alındıktan sonra 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan İsmet Ramazan Ş., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ramazan Ş.'nin sahibi olduğu köpeğin yasaklı ırk olmadığı, ifadesinde ise köpeğin ipini kopartıp saldırdığını ve kendisinin de bu duruma üzüldüğünü söylediği ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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