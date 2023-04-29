Beyoğlu'nda köpeğe eziyet eden kişi gözaltına alındı

Beyoğlu'nda bir köpeğe eziyet ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir köpeğe eziyet ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında " Beyoğlu'nda köpeğe eziyet" başlığıyla yer alan videoyla ilgili çalışma yaptı.

Beyoğlu Piripaşa Mahallesi'nde hayvana eziyet eden kişinin S.A. olduğunu tespit edilen ekipler, şüpheliyi Hasköy sahilinde gözaltına aldı.

Şüphelinin darbettiği pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınarak Beyoğlu Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli, "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilecek.