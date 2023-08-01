Beyoğlu'nda kontrolden çıkıp virajı alamayan beton mikseri yan yattı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda virajı alamayan beton mikseri yan yattı. Yan yatan beton mikserinin sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Arapcami Mahallesi Tersane Caddesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim'den Eminönü istikametinde seyir halinde olan 34 EMF 189 plakalı beton mikserinin şoförü, aracın hakimiyetini kaybetti. Sağa sola yalpalayan beton mikseri virajı alamayınca yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yan yatan beton mikserinde sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de devrilen mikserin etrafında araştırma yaptı. Devrilen mikser vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.