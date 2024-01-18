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Beyoğlu'nda komşusunu öldürüp bileziği çalan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası

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İstanbul Beyoğlu'nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'yu öldürüp kolundaki bileziği çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Beyoğlu'nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'yu kolundaki bileziği yağmalayıp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Beyoğlu'nda 22 Ekim 2022'de evine gittiği 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bileziği yağmaladığı ve öldürdüğü iddia edilen 27 yaşındaki sanık Baran Ünal hakkındaki yargılama devam etti.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, vefat eden Mevlüde Aluçlu'nun ailesi hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada müştekiler, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Baran Ünal ise savunmasında, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Son sözünde ise takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Baran Ünal'ı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ve sanığı 'konutta silahla yağma' suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devam ettirilmesine karar verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Beyoğlu Mahkeme Ceza Cinayet Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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