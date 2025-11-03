Beyoğlu'nda Kız İsteme Töreninde Havai Fişek Yangına Neden Oldu

BEYOĞLU'nda kız isteme töreninde atılan havai fişek bitişikteki binaya sıçradı. Çıkan yangında, binada bulunan 9 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden Ahmet Ç.'nin ifadesinde, "Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Yangın, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta çıktı. İddiaya göre kız istemeye gelen kişiler törenin ardından sokakta havai fişek atıldı. Atılan fişeklerin bitişikteki binaya isabet etmesi sonucu binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından dumandan etkilenen, A.İ.(54), H.Ç.(27), B.İ.(65), Ş.Ç.(27), M.İ.(34), B.İ.(4), E.İ., ve R.İ., ve ismi öğrenilemeyen 2'si çocuk 9 kişi binada mahsur kaldı.

9 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 9 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

'BAYGIN OLANLAR VARDI'

Yangında mahsur kalan kişilere yardım eden Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler; havai fişek fırlattılar havai fişeğin biri eve isabet etti. Ev yandı, bir topluca gençler olarak koştuk geldik. Yanar yanmaz koştuk, iki daireyi boşalttık, son katı boşaltamadık, kapıyı kırdık içeri girdik. İki bebek ve yaşlı bir abimizi aldık çıkardık. Diğerlerini de itfaiyeciler gelip çıkardı. Yedi kişi saydık biz, baygın olanlar vardı. İki tane çocuk baygındı, biri benim kucağımda biri de arkadaşın kucağında. Çok şükür kurtardık" dedi.

5 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A., Ahmet Ç. ve Yasin A. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden havai fişek atarak yangına sebep olan Ahmet Ç. ve Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet Sıraç A., Eyüp A., Enes A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'FARK ETMEDİĞİM ANDA HAVAİ FİŞEK VERDİLER'

Diğer yandan tutuklanan 2 şüphelinin emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Ahmet Ç., ifadesinde, "Arkadaşım Enes A.'nın kız isteme merasimi sebebiyle İstanbul'a geldim. Olay günü saat 20.00 sıralarında tören için sokağa geldik. Herkese havai fişek dağıttılar. Bana da fark etmediğim bir anda havai fişek verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka birçok insanda aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında, eve geçtik 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışmalar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Yasin A. yaptık. Müdahale esnasında da acil yardım ekiplerini aradık. Araçta yangın söndürme amacıyla bulunan KKT cihazını acil bir şekilde müdahale amacıyla sıktım ve 1'inci kattaki yangını söndürdüm. Gerekli organizasyon olan çevre güvenliği, ekip araçları, yol açma vb. müdahaleleri de polis ekipleriyle birlikte başarılı bir şekilde organize ettik. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkarmadığına eminim. Sorunsuz bir şekilde havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangin çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" dedi.

'ÇOK PİŞMANIM'

Tutuklanan diğer şüpheli Yasin A.'nın ise ifadesinde, "Olay günü saat 20.00 sıralarında arkadaşım Enes A.'nın kız isteme merasimi için sokağa geldik. Beni evimden almışlardı; araçtan indiğimde bana bagajdan çıkarttıkları haval fişekleri verdiler. Benim attığım havai fişek sorunsuz bir şekilde havada patladı. Benden başka bir çok insanda aynı şekilde havai fişek attı. Sonrasında eve geçtik. 20-25 dakika sonra yangın çıktığına dair bağırışlar duyduk. İlk müdahaleyi ben ve Ahmet Ç. yaptık. Sonrasında müdahalemizin yetersiz kalması sebebiyle acil yardım ekiplerini aradık. Böyle bir olay yaşandığı işin çok pişmanım. Attığım havai fişeğin yangın çıkartmadığına eminim. Sorunsuz bir sekil de havada patladı ve ben havai fişeği attıktan uzun bir süre sonra yangın çıktı. Bu süre zarfında birçok havai fişek atıldı. Bu olayı kimsenin kasıtlı bir şekilde işlemediğini düşünüyorum" cümlelerini kullandığı öğrenildi.