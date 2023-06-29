Beyoğlu'nda Kız Arkadaşına Yan Baktığını İddia Ettiği Kişiyi Bıçaklayan Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'nda bir eğlence merkezinde çıkan tartışmada, kız arkadaşına yan baktığını iddia eden şüpheli, sokakta bıçakla saldırarak yaraladığı kişiyle birlikte yakalandı. Şüpheli tutuklandı.

Beyoğlu'nda, kız arkadaşına yan baktığını iddia ettiği kişiyi sokakta bıçakla yaralayan E.O. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Haziran'da sabah saatlerinde Şehit Muhtar Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinde şüpheli E.O. ile kız arkadaşına yan baktığını iddia ettiği F.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın devamında eğlence merkezinin dışına çıkan ikili arasında yaşanan kavgada, E.O, F.B'yi vücudunun çeşitli yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli E.O. olayda kullandığı bıçakla yakalandı, olaya karıştığı belirlenen yaşı küçük M.A. da gözaltına alındı.

M.A. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, E.O. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, şüphelinin kovaladığı F.B'yi bir dükkanın önünde sıkıştırarak elindeki bıçakla saldırması, çevredekilerin de araya girerek şüpheliyi ayırması yer alıyor.