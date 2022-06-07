Beyoğlu'nda kentsel dönüşümdeki binaların su, elektrik ve doğal gazı kesildi - Haberler

Beyoğlu'nda, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek binalara verilen elektrik, su ve doğal gaz hizmeti belediye ve kurum görevlilerince sonlandırıldı.

Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamındaki dükkan ve dairelerin elektrik, doğal gaz ve sularını kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar görevlileri engellemeye çalışırken, ev ve iş yerlerini boşaltmak istemeyen kişilerle kurum görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında fenalık geçiren iki kişiye ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Belediye ve kurum görevlileri, hizmet sonlandırma işlemlerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirdi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından polis ekipleri ile diğer görevliler bölgeden ayrıldı.

Beyoğlu Belediyesinden açıklama

Öte yandan, Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir yenileme projesi kapsamında Fetihtepe Mahallesi 3550. Ada'da beklenen sürecin başladığı, tebliğ edilen hukuki sürede evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerinin binalarında elektrik, su ve doğal gaz erişimine son verildiği belirtildi.

Yüzlerce hak sahibinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile muvafakatname imzalayarak evini tahliye ettiği bildirilen açıklamada, "Bölgede, Ağustos 2021'den itibaren birçok bina şehir yenileme projesi kapsamında yerinden kaldırılmıştı. Evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerine tanınan süre Ramazan Bayramı'ndan önce sona ermesine rağmen bazı hak sahipleri evlerini boşaltmadı. Bugün İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri bölgedeki bazı binalara giderek, verilen hizmet sonlandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Fetihtepe 3550. Ada'da Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleştirilecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkanın yapılacağı belirtilen açıklamada, "Bu daire ile dükkanların tamamı mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak. Bölgede bir hak sahibinin kaç dairesi varsa o adette yeni daireye sahip olacak. 5 adet dairesi olan hak sahibi, proje tamamlandığında 5 adet yeni daire teslim alacak." denildi.

Bakanlığın, muvafakatname imzalayarak evlerini tahliye eden hak sahiplerine kira ve taşınma yardımında bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlık, Fetihtepe Mahallesi'nde açtığı Kentsel Dönüşüm Ofisinde 1 yıl boyunca tüm hak sahipleriyle bire bir görüşerek projeyi anlattı. Martta muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı Kanun'un 17. maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı'ndan önce her bir hak sahibi teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğal gaz erişimlerinin kesileceğine dair bilgilendirildi. Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı."