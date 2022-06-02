Beyoğlu'nda kendisini yakan kişi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beyoğlu'nda kendisini yakan kişi hayatını kaybetti

AA - Mustafa Hatipoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Beyoğlu'nda kendisini yakan kişi hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta kendisini ateşe vermesinin ardından çevredekilerin yangın söndürme tüpü kullanarak müdahale ettiği Abdullah Cihat Turan Pekpak, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Cihat Turan Pekpak, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak hastaneye kaldırılmış, yanındaki poşetten çıkan plastik orak ve tablet muhafaza altına alınmıştı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyoğlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title