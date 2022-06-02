Beyoğlu'nda kendisini yakan kişi hayatını kaybetti - Haberler

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınında üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta kendisini ateşe vermesinin ardından çevredekilerin yangın söndürme tüpü kullanarak müdahale ettiği Abdullah Cihat Turan Pekpak, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay

Galata Kulesi yakınında 31 Mayıs'ta Konya ili Meram ilçesi nüfusuna kayıtlı Abdullah Cihat Turan Pekpak, üzerine yanıcı madde dökerek kendisini yakmış, alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmüştü.

Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Pekpak hastaneye kaldırılmış, yanındaki poşetten çıkan plastik orak ve tablet muhafaza altına alınmıştı.