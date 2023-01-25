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Beyoğlu'nda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

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Beyoğlu'nda kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 zanlı yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 10 bin dolar dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi 10 bin dolar dolandırdıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fayaz N'nin (52), 17 Ocak'ta kendisine telefonla ulaşan kişilerce dolandırıldığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin Fayaz N'yi, "İsminiz terör örgütü soruşturmasına karıştı" diyerek ikna ettiği, yanındaki tüm parayı operasyon bitene kadar kendilerine teslim etmesi gerektiğini söylediği belirlendi.

Mağdurl ile Beyoğlu'nda buluştukları bölgeyi gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin eşkal ve kimliklerini tespit etti.

Zanlıların kurye kılığında olduklarını, kılık değiştirerek, gizli polislik yaptıklarını Fayaz N'ye söyledikleri öğrenildi.

Çalışmalar sonucunda şüpheliler Ali E.K. (21), Bedirhan Ç. (19) ve Oğuzhan İ. (20) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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