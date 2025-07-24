Beyoğlu'nda Kavga Sonucu Bir Kişi Öldürüldü

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Beyoğlu'nda husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada, Y.T. darbedilerek hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.Ö. yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Beyoğlu'nda, aralarında husumet bulunan kişiyi kavga sırasında darbederek öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Temmuz'da Çukur Mahallesi'nde meydana gelen kasten öldürme olayına ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, 2 kişi arasında çıkan kavgada darbedilerek yaralanan Y.T'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı M.Ö'yü yakaladı.

Araştırmada, şüpheli M.Ö'nün bölgede hem sabit hem seyyar olarak çay ve su sattığı, Y.T. ile bu sebepten aralarında husumet oluştuğu, son çıkan tartışmanın büyümesiyle darp olayının meydana geldiği anlaşıldı.

Zanlı M.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
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